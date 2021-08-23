В рамках «Технопрома-2021» состоится шахматный турнир

Кроме того, региональное министерство спорта презентует на форуме программу тестирования детей.
Турнир по шахматам и аппаратно-программный комплекс тестирования детей будут представлены на «Технопроме-2021». В рамках выставочной экспозиции форума подведомственные учреждения министерства физической культуры и спорта Новосибирской области представят свои проекты.
Так, в рамках выставочной части форума региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва Новосибирской области представит аппаратно-программный комплекс тестирования детей по выявлению предрасположенности к видам спорта. Комплекс включает шесть этапов тестирования: регистрация, антропометрические исследования, функциональные исследования, психофизиологические исследования, спортивное тестирование и предоставление результатов. Всего измеряется более 50 параметров.
Кроме этого, в работе выставки примет участие Федерация шахмат Новосибирской области. На стенде федерации 25 и 26 августа пройдут соревнования по шахматам «Технопром. Таланты и возможности». Участвовать в турнире будут ведущие шахматисты региона, среди которых гроссмейстер Дмитрий Бочаров. Награды будут разыграны в быстрых шахматах. Также возможность сыграть партию будет представлена всем любителям этого вида спорта.
«Очень важно, что сфера спорта представлена в рамках научно-технологического форума. Без научных разработок физическая культура и спорт, в том числе спорт высших достижений, развиваться не может, – подчеркивает министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. – Сейчас активно идет работа по цифровизации отрасли. В частности, мы понимаем, что современные методы тестирования юных дарований на данный момент просто необходимы. Благодаря внедрению научных методик мы видим, как растут результаты спортсменов по различным видам спорта».
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