Новосибирск попал в топ-10 спортивных городов России

Сервис Ozon провел исследование о том, как в разных регионах России относятся к спорту. При анализе учитывалось количество активных спортсменов, а также количество взрослых трудоспособных жителей населенного пункта.

Больше всего людей, любящих физические нагрузки, проживает в Нижнем Новгороде — он занял первое место топа. На втором месте расположилась Казань, а на третьем — Самара. Далее в рейтинге следуют Краснодар, Екатеринбург и Ростов-на-Дону, а также Воронеж, Уфа, Челябинск. Первую десятку замыкает Новосибирск.

Аналитики также определили, в каких регионах чаще всего занимаются спортом «с понедельника». Речь идет о тех жителях, которые дают обещание приступить к тренировкам со следующей недели, но не сдерживают его. Здесь Новосибирск занял девятое место. Кроме того, областной центр получил бронзовую медаль за внимание к спорту — она показывает, насколько для новосибирцев важна физкультура.

По данным экспертов, среди 2,2 тысячи респондентов большинство (19%) занимаются бегом, 17% — волейболом, 14% — футболом, 13% — плаванием и 11% — фитнесом. Треть из них тренируются два-три раза в неделю, а остальные — раз в неделю или ежедневно.