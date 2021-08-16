В Новосибирской области стартует корпоративный проект «Северная ходьба – новый образ жизни»

Масштабный проект «Северная ходьба – новый образ жизни» проводится второй год подряд более чем в 43 регионах России.

Как прокомментировали в минфизкультуры и спорта Новосибирской области, региональный этап проекта реализуется клубом северной ходьбы «Сибирские ходоки», который является официальным представителем Добровольного физкультурного союза в Новосибирске.



Участниками проекта могут стать работники крупных, средних и малых предприятий и государственных учреждений. Для новичков опытные инструкторы проведут ознакомительные уроки, а для команд будут проведены тренировки.

Финалом станут региональные корпоративные соревнования, где определят и наградят сильнейшие команды. Даты проведения финалов уточняются, в связи ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией, планируется, что это будет конец сентября. На данный момент сформированы команды филиала ПАО «РусГидро – Новосибирская ГЭС», государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Консультативно-диагностическая поликлиника 2». Тренировки команд прошли в июле. А с 17 августа к тренировкам приступает команда ПАО «МТС». Подать заявку на участие можно по ссылке.



Как отмечают специалисты, северная ходьба – это один из самых подходящих видов спортивной нагрузки для тех, кто перенес коронавирус.

