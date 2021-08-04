Олимпийская чемпионка София Позднякова сообщила об уходе в декрет

Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка из Новосибирска София Позднякова рассказала о своих планах после Олимпийских игр в Токио. В этом году она собирается сделать перерыв и подготовиться к рождению ребенка. «Сейчас как раз есть момент. Почему бы нет? После Олимпиады все берут паузу. Я не исключение. Так что в этом году ухожу в декрет», — приводят слова спортсменки «Известия».

В прошлом году сибирячка вышла замуж за фехтовальщика из Саратова Константина Лоханова. По словам Софии, решение «взять паузу» она принимала вместе с супругом. На вопрос о следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году, она ответила «дальше посмотрим»

В копилке сибирячки – две золотых медали Олимпийских игр. Первую она получила, победив знаменитую соотечественницу Софью Великую, а второе золото взяла в командных соревнованиях вместе с Великой и Ольгой Никитиной.

Фото: архивы пресс-служб