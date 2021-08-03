Накануне Дня физкультурника Новосибирский минспорт запускает акцию в соцсетях

День физкультурника празднуют в нашей стране во вторую субботу августа. Традиционно в Новосибирской области эту дату отмечают массовыми мероприятиями, где работают многочисленные интерактивные спортплощадки. Однако пандемия затронула все сферы нашей жизни, включая физическую культуру и спорт. В этом году, как и в 2020-м, празднование в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе отменено.

Чтобы поддержать и объединить всех, кто причастен к празднику, министерство физической культуры и спорта Новосибирской области запускает акцию в соцсетях. В рамках акции ведомство предлагает участникам немного рассказать о себе: когда вы начали заниматься спортом, какую роль он играет в вашей жизни и т.д. Также спортсмены могут выразить слова благодарности своим тренерам.

Всем желающим предлагается разместить такие истории на своих страницах в социальных сетях под хэштегом #явспорте, также отметить аккаунт министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Лучшие посты в период с 5 по 15 августа будут опубликованы в ленте официальных социальных сетей минспорта Новосибирской области (ВКонтакте, Instagram, Facebook).

«Конечно, мы бы хотели отметить профессиональный праздник нашей отрасли более масштабно, как мы делали это традиционно. Но нужно подстраиваться под современную реальность. Поэтому мы предлагаем всем, кто любит спорт, не представляет свою жизнь без физической активности и тренировочного процесса, принять участие в акции. Давайте покажем, что здоровый образ жизни – это важно, модно, и что нас – любителей и профессионалов в спорте, очень много», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.