Волейболист из новосибирского клуба «Локомотив» будет играть в олимпийском полуфинале

На Олимпийских играх в Токио завершился матч 1/4 финала плей-офф по волейболу среди мужчин. Сборная России одержала победу над спортсменами из Канады. Игра закончилась со счетом 3:0. В составе команды играет новосибирский спортсмен Ильяс Куркаев.

Следующий матч для россиян состоится 5 августа. В полуфинале наши спортсмены сыграют с победителями другой пары 1/4 финала – соперниками из Бразилии или Японии.

Фото: архивы пресс-служб