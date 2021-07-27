Новосибирская фехтовальщица София Позднякова взяла олимпийское золото

В битве за первое место 24-летней сибирячке противостояла ее подруга по национальной сборной – 36-летняя москвичка Софья Великая. Олимпийский финал саблисток, как и пять лет назад, оказался российским. В 2016 году В Рио-де-Жанейро Великая с минимальным счетом (14:15) уступила в финале 22-летней соотечественнице Яне Егорян.