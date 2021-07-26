На Олимпиаде россиян больше всего интересуют соревнования по легкой атлетике

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса на тему Олимпиады в Токио. «Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1% назвал трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене», — говорится в сообщении ВЦИОМа.

При этом отмечается, чтo 61% россиян собираются следить за ходом Игр. И только 15% будут регулярно смотреть трансляции соревнований. Наибольший интерес среди опрошенных вызывают легкая атлетика (33%), водные виды спортa (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%) и волейбол (14%).