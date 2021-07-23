Новосибирские атлеты готовятся к соревнованиям на Олимпийских играх

Шесть новосибирских спортсменов будут защищать честь страны в Токио. От Новосибирской области в состав национальной сборной попали и, более того, стали лидерами в своих дисциплинах: Арина Суркова и Владимир Морозов – в плавании, Вениамин Решетников и Софья Позднякова – в фехтовании, Ульяна Баташова – в пятиборье, Ильяс Куркаев – в волейболе. Кроме того, новосибирцы будут выступать и на паралимпиаде: в фехтовании на колясках за сборную России будет сражаться Максим Шабуров.

Отметим, что в тех видах спорта, где предстоит выступать новосибирцам, заявлены весьма серьезные конкуренты. Так, за золото в фехтовании борьба развернется особенно напряженная: Италия, Франция, Венгрия – эти страны сегодня являются лидерами по числу медалей высшей пробы в данном виде спорта. В плавании подготовленные спортсмены приедут из Америки. А вот в волейболе сложно назвать однозначного фаворита. Напоминаем, что Олимпиада стартует уже сегодня, 23 июля. Болеем за наших!