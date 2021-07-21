К Молодежному чемпионату мира по хоккею установят часы обратного отсчета

Основные мероприятия турнира пройдут в Новосибирске.
Правительство Новосибирской области продолжает вести активную подготовку к проведению МЧМ-2023. Планируется, что главные мероприятия – церемонии открытия, закрытия, полуфиналы, финалы – пройдут в Новосибирске. В преддверии чемпионата в принимающих городах планируется установить часы обратного отсчета до начала чемпионата.
Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в ходе пресс-конференции рассказал о мероприятиях по подготовке к Молодежному чемпионату мира по хоккею (МЧМ-2023), который пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске.
«В регионе при участии областного Правительства в соответствии с федеральным и региональным планами подготовки к МЧМ-2023 ведется активная подготовка к проведению чемпионата. Мы понимаем всю ответственность этого события как на российском, так и на мировом уровне, поэтому детально и системно подходим к подготовке к предстоящему событию. Строится масштабный имиджевый спортивный объект – новая ледовая арена на 10,5 тысяч мест общей площадью 66 тысяч кв. м с прилегающей территорией на берегу р. Обь 12 га. Вокруг ледовой арены обустраивается соответствующая инженерно-транспортная инфраструктура», – сказал министр.
Также министр подчеркнул, что в преддверии соревнований Новосибирскую область ждут официальные визиты представителей Международной федерации хоккея и иностранных делегаций. Один из таких визитов состоялся в июне – в целях инспектирования мест размещения технического персонала компании TSN и организации телетрансляции матчей Новосибирск посетил вице-президент канадской сети спортивных каналов TSN (ТСН) Пол Грэм. Он отметил грамотное проектное решение по расположению комментаторских кабин и телевизионных камер на ледовой арене.
Сергей Ахапов напомнил, что в регионе действует 11 рабочих групп по подготовке к чемпионату – по основным направлениям деятельности. В их числе спортивная инфраструктура и организация соревнований, медицинское обеспечение, деятельность волонтеров, организация церемоний открытия и закрытия чемпионата, культурная программа, развитие инфраструктуры, и другие направления.
Как отметил, принявший участие в пресс-конференции по видеосвязи заместитель министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Омской области Иван Колесник, подготовка к чемпионату проходит под контролем Губернатора Омской области. «В нашем регионе также ведется знаковая масштабная стройка – возводится многофункциональная ледовая арена, – отметил Иван Колесник. – Между новосибирской и омской исполнительными дирекциями подписано соглашение о сотрудничестве в формировании и реализации подготовительных мероприятий».
Кроме того, подписано трехстороннее соглашение о распределении обязательств по организации и проведению первенства мира между Федерацией хоккея России, АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» и министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
В рамках этого соглашения будут проведены мероприятия, посвященные предстоящему чемпионату, в двух регионах. Среди таких мероприятий – установка часов обратного отсчета в Новосибирске и Омске. Их планируется запустить за 500 дней до старта молодежного чемпионата. А также рассматривается вопрос создания фан-зон. Как подчеркнул Сергей Ахапов, на данный момент прорабатывается возможность создания трех таких зон в областном центре, а также порядка 15 – в районах области.
В первенстве принимают участие сборные сильнейших команд из 10 стран. Команды распределяются на две группы согласно рейтингу IIHF. Группа «А» вместе со сборной России будет базироваться в Новосибирске, группа «В» – в Омске.
Фото: архивы пресс-служб
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