К Молодежному чемпионату мира по хоккею установят часы обратного отсчета

Правительство Новосибирской области продолжает вести активную подготовку к проведению МЧМ-2023. Планируется, что главные мероприятия – церемонии открытия, закрытия, полуфиналы, финалы – пройдут в Новосибирске. В преддверии чемпионата в принимающих городах планируется установить часы обратного отсчета до начала чемпионата.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в ходе пресс-конференции рассказал о мероприятиях по подготовке к Молодежному чемпионату мира по хоккею (МЧМ-2023), который пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске.

«В регионе при участии областного Правительства в соответствии с федеральным и региональным планами подготовки к МЧМ-2023 ведется активная подготовка к проведению чемпионата. Мы понимаем всю ответственность этого события как на российском, так и на мировом уровне, поэтому детально и системно подходим к подготовке к предстоящему событию. Строится масштабный имиджевый спортивный объект – новая ледовая арена на 10,5 тысяч мест общей площадью 66 тысяч кв. м с прилегающей территорией на берегу р. Обь 12 га. Вокруг ледовой арены обустраивается соответствующая инженерно-транспортная инфраструктура», – сказал министр.