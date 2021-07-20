Билеты на хоккейный МЧМ-2023 в Новосибирске будут стоить 350 рублей

Стоимость билетов на матчи молодежного чемпионата мира по хоккею составит приблизительно 350 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. «По конкретным цифрам мы ждем согласование от федерации хоккея. Думаю, до конца года мы четко будем понимать, сколько будут стоить билеты, их минимальную и максимальную стоимость. Но то, что это будет доступно для горожан, даже не обсуждается», – сказал министр. Столько же могут стоить билеты и в Омске, где пройдет часть матчей чемпионата. Билеты в продажу поступят в начале следующего года.

Турнир стал первым из молодежных чемпионатов мира, запланированных в Новосибирске. В нашем городе состоится открытие и закрытие соревнования, а также 18 матчей, в том числе финальный.