В Новосибирской области появится девять новых ГТО-площадок до конца года

«Последние пять лет мы уделяем огромное внимание развитию комплекса ГТО на территории Новосибирской области. Ежегодно мы стараемся строить порядка десяти больших спортивных площадок по 300 квадратных метров для выполнения нормативов ГТО и порядка четырех-шести площадок меньшего формата. Все они оснащены необходимыми тренажерами как для выполнения нормативов ГТО, так и для укрепления физического здоровья. К тому же на таких объектах можно заниматься игровыми видами спорта, они общедоступны для жителей региона. Радует, что сегодня комплекс ГТО набирает популярность и жители региона стремятся выполнить нормативы и получить знаки отличия», − отметил министр.

Также руководитель ведомства подчеркнул, что уже второй год комплекс ГТО внедряется среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В течение 2019−2020 годов проведено более 40 мероприятий для данной категории граждан. Всего же в системе АИС ГТО зарегистрировано 195 507 жителей региона, из них более ста тысяч приняли участие в выполнении нормативов.

Фото: архивы пресс-служб