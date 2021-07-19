В Новосибирской области появится девять новых ГТО-площадок до конца года

Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов во время посещения училища олимпийского резерва.
Малые и большие площадки с тренажерами для выполнения комплекса ГТО появятся в Сузунском, Тогучинском, Колыванском, Барабинском, Доволенском, Купинском, Усть-Таркском районах области и городе Бердске. Об этом сказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в ходе посещения Новосибирского училища (колледжа) олимпийского резерва. Сегодня на территории общежития училища (колледжа) построены две площадки – мини-футбольное поле 20 х 40 метров, а также универсальная спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО. Она возведена за счет средств застройщика прилегающего жилого комплекса и будет передана в пользование Новосибирского училища (колледжа) олимпийского резерва.
Осмотрев объекты, Сергей Ахапов напомнил, что на территории Новосибирской области в 2019–2020 годах в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015–2021 годы» и регионального проекта «Спорт – норма жизни» построены и введены в эксплуатацию 18 больших и 10 малых спортивных площадок ГТО по всей области.
«Последние пять лет мы уделяем огромное внимание развитию комплекса ГТО на территории Новосибирской области. Ежегодно мы стараемся строить порядка десяти больших спортивных площадок по 300 квадратных метров для выполнения нормативов ГТО и порядка четырех-шести площадок меньшего формата. Все они оснащены необходимыми тренажерами как для выполнения нормативов ГТО, так и для укрепления физического здоровья. К тому же на таких объектах можно заниматься игровыми видами спорта, они общедоступны для жителей региона. Радует, что сегодня комплекс ГТО набирает популярность и жители региона стремятся выполнить нормативы и получить знаки отличия», − отметил министр.
Также руководитель ведомства подчеркнул, что уже второй год комплекс ГТО внедряется среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В течение 2019−2020 годов проведено более 40 мероприятий для данной категории граждан. Всего же в системе АИС ГТО зарегистрировано 195 507 жителей региона, из них более ста тысяч приняли участие в выполнении нормативов.
Фото: архивы пресс-служб
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