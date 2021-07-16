Новосибирские фехтовальщики откроют олимпийскую программу в Токио

Первыми примут участие в соревнованиях в программе Олимпийских игр фехтовальщики. Это уже является традицией для летней Олимпиады. «Фехтовальщики всегда открывают программу Олимпийских игр, и мы вполне обоснованно ждем от них медалей. В Токио поедет серьезная команда, в которой есть как опытные спортсмены – такие, например, как олимпийские чемпионки Рио Инна Дериглазова и Софья Великая, – так и молодые, перспективные ребята», – приводятся слова главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова на сайте ОКР.

В команду фехтовальщиков вошли двое спортсменов из Новосибирска – Софья Позднякова (24 года) и Вениамин Решетников (34 года). Позднякова дважды становилась чемпионкой Европы (в 2018 и 2019 годах) и дважды чемпионкой мира (в эти же годы). Решетников в 2013 году выиграл «золото» на Универсиаде в Казани. Также на его счету четыре победы на чемпионате Европы (в 2007, 2009, 2012 и 2019) и чемпионате мира (в 2010, 2011 и 2013 в индивидуальном и командном зачетах).