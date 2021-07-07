Шесть новосибирских спортсменов выступят за Россию в составе олимпийской сборной

В окончательный состав олимпийской команды РФ для участия в XXXII Олимпиаде в Токио вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин). Среди них – шесть человек, представляющих Новосибирскую область.



Министр физической культуры и спорта области Сергей Ахапов отметил, что все спортсмены, вошедшие в состав сборной страны на Олимпийские игры, достойно проявили себя на прошедших рейтинговых соревнованиях и показали высокие результаты.



«Предолимпийская подготовка спортсменов проходила в непростых условиях из-за пандемии коронавируса, – подчеркнул Сергей Ахапов. – Мы помним, что Игры были перенесены, все крупные соревнования отменены, а тренировочный процесс приостановлен. Но это не помешало новосибирским спортсменам подготовиться к самым главным стартам четырехлетия. Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области совместно с региональными федерациями создало все необходимые условия для подготовки к международным соревнованиям, а также для проведения эффективных тренировочных мероприятий на заключительном этапе подготовки к предстоящим Играм. Огромная благодарность и спортсменам, и тренерам. Уверен, что каждый из новосибирских спортсменов может претендовать на победу. Министерство будет внимательно следить за выступлениями наших спортсменов и болеть за них».



В волейбольную сборную страны вошел блокирующий новосибирского «Локомотива», чемпион Европы 2017 года, мастер спорта России международного класса Ильяс Куркаев.



За медали в плавании будут бороться бронзовый призер чемпионата мира на короткой воде 2018 года, неоднократный призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка Европы 2019 года на короткой воде, заслуженный мастер спорта России Арина Суркова и заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×100 м вольным стилем – Владимир Морозов.



На Олимпийские игры также отправятся наши фехтовальщики-саблисты – многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России Вениамин Решетников и двукратная чемпионка мира и Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта России София Позднякова.



В набирающем популярность современном пятиборье выступит Ульяна Баташова, она защищает честь Москвы и Новосибирской области параллельным зачетом. Спортсменка успешно выступила на последних соревнованиях, завоевав в женской эстафете серебро на чемпионате мира и бронзу на чемпионате Европы по современному пятиборью. Ульяна Баташова – мастер спорта России международного класса, двукратная чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров, серебряный призер чемпионата мира, победитель и призер Кубка мира, обладательница Кубка мира в общем зачете 2019 года.



Подробный состав олимпийской команды России для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония) можно посмотреть по ссылке.