Волейболист новосибирского «Локомотива» попал в олимпийскую сборную страны

Всероссийская федерация волейбола опубликовала итоговый список игроков, которые войдут в состав мужской сборной России и выступят на Олимпиаде в Токио. «Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммелвуо окончательно определился со списком игроков в заявочный состав для выступления в турнире летних Игр Олимпиады — 2021 («Токио-2020»). Теперь коррективы в «Список 12-ти» могут вноситься только по форс-мажорным обстоятельствам (травмы, болезни и т. п.)», — говорится на сайте федерации.

В итоговый список попал представитель новосибирского волейбольного клуба «Локомотив», блокирующий Ильяс Куркаев. В составе сборной России спортсмен становился чемпионом мира (2013 год), чемпионом Европы (2017 год) и чемпионом Лиги наций (2019 год). В 2020 году в составе волейбольного клуба стал чемпионом России.

Фото: архивы пресс-служб