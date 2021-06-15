Наблюдаем за голами дома. В «Локомотив-Арене» закрывают фан-площадку для просмотра футбольного чемпионата Европы

В регионе планируется усилить контроль за соблюдением эпидемиологических требований. Власти будут проверять соблюдение масочного режима в транспорте, торговых предприятиях и точках общепита. Также планируется свести к минимуму количество массовых мероприятий на День города, а в Локомотив-Арене закрывается фан-зона для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу.

«Мы уже больше двух недель наблюдаем прирост заболеваемости. С учетом того, что за последний месяц никаких кардинальных изменений, событий не произошло, можно предположить, что основная причина этого — мы все немного расслабились, хуже стали соблюдать рекомендованные меры санитарной безопасности», — заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.

В настоящий момент в Новосибирской области не планируется прибегать к радикальным ограничительным мерам. Но власти не исключают их возврат предстоящей осенью, если заболеваемость ковидом продолжит расти.