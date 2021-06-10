Андрей Травников провел рабочую встречу с легендами спортивной гимнастики Светланой Хоркиной и Евгением Подгорным

Глава региона встретился с титулованными спортсменами: двукратной олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта России Светланой Хоркиной и с олимпийским чемпионом, президентом Новосибирской областной федерации спортивной гимнастики, депутатом новосибирского заксобрания Евгением Подгорным.

Светлана Хоркина прилетела в Новосибирскую область в качестве почетного гостя на проходящий в эти дни Кубок России. Наш регион впервые принимает соревнования Кубка России по этому виду спорта.

Андрей Травников поблагодарил гостью за визит и за поддержку: «У нас в эти дни – звездный десант, к нам один за другим прилетают чемпионы! Этот турнир является основным этапом отбора в национальную сборную на Олимпийские игры в Токио. Спасибо Федерации спортивной гимнастики России за то, что поддержала идею проведения Кубка в нашем регионе».