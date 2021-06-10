Андрей Травников провел рабочую встречу с легендами спортивной гимнастики Светланой Хоркиной и Евгением Подгорным

Губернатор поддержал проведение в Новосибирской области олимпийских мастер-классов по спортивной и художественной гимнастике.
Глава региона встретился с титулованными спортсменами: двукратной олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта России Светланой Хоркиной и с олимпийским чемпионом, президентом Новосибирской областной федерации спортивной гимнастики, депутатом новосибирского заксобрания Евгением Подгорным.
Светлана Хоркина прилетела в Новосибирскую область в качестве почетного гостя на проходящий в эти дни Кубок России. Наш регион впервые принимает соревнования Кубка России по этому виду спорта.
Андрей Травников поблагодарил гостью за визит и за поддержку: «У нас в эти дни – звездный десант, к нам один за другим прилетают чемпионы! Этот турнир является основным этапом отбора в национальную сборную на Олимпийские игры в Токио. Спасибо Федерации спортивной гимнастики России за то, что поддержала идею проведения Кубка в нашем регионе».
Светлана Хоркина выразила благодарность губернатору и правительству Новосибирской области за помощь в организации состязаний Кубка России – наряду с чемпионатом России соревнования высшего класса внутри страны. «Сегодня спорт – очень важный социальный механизм для нашей молодежи, это стимул вести своих детей в секции. А такой храм спорта, как Центр Евгения Подгорного, естественно, притягивает и воспитывает множество талантов».
Со своей стороны, Светлана Хоркина предложила провести в Новосибирской области, в Центре Подгорного, мастер-классы по спортивной и художественной гимнастике. Подобные мероприятия в рамках турнира на призы Светланы Хоркиной уже несколько лет проводятся на ее малой родине – в Белгородской области. Мастер-классы на них проводят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы по спортивной и художественной гимнастике.
Губернатор всесторонне поддержал это предложение. «Здесь вижу задачу не только в том, чтобы вовлечь ребятишек. Перед нами стоит актуальная задача – воспитывать молодых тренеров, укреплять тренерский штат и в художественной, и в спортивной гимнастике. Такими мастер-классами мы можем решать обе задачи».
Евгений Подгорный подтвердил полную готовность Центра по спортивной гимнастике провести такие мастер-классы.
Фото: архивы пресс-служб
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