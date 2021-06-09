Кубок России по спортивной гимнастике впервые проходит в Новосибирской области

Евгений Подгорный выразил слова благодарности губернатору и правительству Новосибирской области за всестороннюю помощь и поддержку как при строительстве Центра спортивной гимнастики, так и при организации и проведении Кубка России: «Сегодня у нас большой праздник, потому что мы опертивно принимали решение о проведении Кубка России на территории Новосибирской области. И нам удалось организовать все на очень высоком уровне. Здесь будет борьба, борьба за попадание в сборную. У наших ребят очень большие амбиции».

Кроме праздничных номеров, в ходе торжественной церемонии открытия состоялось чествование спортсменов-гимнастов. Особые слова благодарности были сказаны двукратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Алие Мустафиной – она объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры и теперь начнет тренерскую карьеру. Кроме этого, дипломы и памятные призы были вручены лучшим спортсменам чемпионата России – 2021 по результатам народного голосования. Ими стали серебряная призерка чемпионата Европы 2021 года Владислава Уразова и абсолютный чемпион России по спортивной гимнастике Александр Карцев. Награды им вручила двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова.