Кубок России по спортивной гимнастике впервые проходит в Новосибирской области

Соревнования Кубка станут основным этап отбора на Олимпийские игры в Токио.
Торжественная церемония открытия соревнований прошла в формате шоу. На мероприятии присутствовали губернатор Андрей Травников, представители Федерации спортивной гимнастики России, олимпийский чемпион, президент Новосибирской областной федерации спортивной гимнастики, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Подгорный, и.о. министра физической культуры и спорта региона Олег Савонин, спортсмены, тренеры, представители органов власти и другие почетные гости.
Андрей Травников подчеркнул, что для Новосибирской области большая честь – принимать турнир, который является основным этапом отбора в национальную сборную на Олимпийские игры в Токио: «Рады видеть всех наших гостей на новосибирской земле. Соревнования такого высокого уровня впервые проводятся в Новосибирской области. Спасибо Федерации спортивной гимнастики России за такое решение. Важнейшим их итогом станет включение победителей в состав олимпийской сборной России. Мы вкладываем средства в инфраструктуру для развития базовых видов спорта нашего региона, и спортивная гимнастика, безусловно, входит в этот список. Уверен, что предстоящие состязания станут ярким событием и для самих спортсменов, и для болельщиков».
Евгений Подгорный выразил слова благодарности губернатору и правительству Новосибирской области за всестороннюю помощь и поддержку как при строительстве Центра спортивной гимнастики, так и при организации и проведении Кубка России: «Сегодня у нас большой праздник, потому что мы опертивно принимали решение о проведении Кубка России на территории Новосибирской области. И нам удалось организовать все на очень высоком уровне. Здесь будет борьба, борьба за попадание в сборную. У наших ребят очень большие амбиции».
Кроме праздничных номеров, в ходе торжественной церемонии открытия состоялось чествование спортсменов-гимнастов. Особые слова благодарности были сказаны двукратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Алие Мустафиной – она объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры и теперь начнет тренерскую карьеру. Кроме этого, дипломы и памятные призы были вручены лучшим спортсменам чемпионата России – 2021 по результатам народного голосования. Ими стали серебряная призерка чемпионата Европы 2021 года Владислава Уразова и абсолютный чемпион России по спортивной гимнастике Александр Карцев. Награды им вручила двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова.
Кубок России в Новосибирской области проходит с 6 по 13 июня. Организаторами соревнований являются Министерство спорта РФ, Федерация спортивной гимнастики России, Правительство Новосибирской области и Федерация спортивной гимнастики Новосибирской области. В борьбе за Кубок страны принимают участие лучшие 39 гимнастов и 29 гимнасток из 25 субъектов Российской Федерации. Эти соревнования станут для гимнастов генеральной репетицией перед XXXII летними Олимпийскими играми – по итогам Кубка России будет сформирован окончательный состав сборной команды, которая представит нашу страну на главном спортивном событии четырехлетия.
Соревнования по спортивной гимнастике такого уровня проводятся на территории Новосибирской области впервые. Лучшие спортсмены последнего чемпионата России, звезды мировой гимнастики, триумфаторы прошедшего чемпионата Европы Никита Нагорный, Ангелина Мельникова, Давид Белявский, Виктория Листунова, Александр Карцев, Владислава Уразова, Денис Аблязин и другие выйдут на помост, чтобы показать свой максимум и забронировать за собой место в олимпийской сборной.
Новосибирскую область будет представлять Иван Стретович – заслуженный мастер спорта, серебряный призер Игр XXXI Олимпиады (Рио-де-Жанейро, 2016 года), чемпион мира 2019 года.
Фото: архивы пресс-служб
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