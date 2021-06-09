Новосибирским любителям футбола организуют фан-зону для просмотра матчей чемпионата Европы

Чемпионат Европы по футболу УЕФА стартует 11 июня. Первый матч сборная нашей страны проведет с командной Бельгии 12 июня. А следующие два матча с участием сборной России будут транслироваться в прямом эфире для всех желающих в региональном центре волейбола «Локомотив – Арена». В зрительном зале будет расположен большой экран, чтобы все любители футбола могли насладиться играми сборной страны в дружной компании.

Первая трансляция состоится 16 июня в 20.00, сборная России сыграет со сборной Финляндии. Вторую игру, где сборная России сыграет со сборной Дании, можно будет посмотреть в зоне публичного просмотра 22 июня в 02.00.

Для всех желающих посетить фан-зону вход будет организован по бесплатным билетам с указанием трибуны и посадочного места, которые можно будет получить на входе в «Локомотив – Арену». В помещении необходимо соблюдать масочный режим.

Для соблюдения всех противоэпидемиологических мер жителей региона просят приходить заранее, вход в региональный центр волейбола для болельщиков будет открыт за час до начала трансляции.

В связи с тем, что автомобильная парковка регионального центра волейбола в вечернее и ночное время будет закрыта, для болельщиков по завершении матчей будет организован трансфер по следующим направлениям: ул. Первомайская, Академгородок, Обьгэс, Плющихинский ж/м, Северо-Чемской ж/м, Юго-Западный ж/м, микрорайоны Снегири, Родники, Чистая Слобода и ул. Петухова.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу планировалось провести в 2020 году, но из – за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Чемпионат Европы, сохранивший название Евро-2020, должен пройти в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России в рамках группы B сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.