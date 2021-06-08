В честь Всемирного дня велосипедиста новосибирцы устроили массовый заезд

Возможность поучаствовать в велогонке была предоставлена как профессионалам, так и любителям велоспорта. Жителям области предлагались дистанции от 500 метров до 10 километров в соответствии с возрастной группой.

Самые юные участники стартовали на беговелах и одолели дистанцию 300 метров. В качестве приза на финише малыши получали мороженное. Участники постарше были награждены дипломами Федерации велосипедного спорта России, а также сувенирами от организаторов и спонсоров.

Всемирный День велосипедиста проводится в рамках привлечения населения Российской Федерации к регулярным занятиям физической культуры и массовым спортом. Международный праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году. В Российской Федерации соревнования проводят для популяризации велосипедного спорта. Ежегодно в этот день спортсмены обращают свое внимание, что велосипед является простым, недорогим, надежным, экологически чистым видом транспорта.