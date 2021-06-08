Новосибирский легкоатлет выступит на Паралимпийских играх в Токио

29-летний легкоатлет из Новосибирска Антон Кулятин завоевал две медали чемпионата Европы по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета и получил путевку на летние Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио. Чемпионат проходил в польском городе Быдгощ. В турнире принимали участие более 650 атлетов из 44 стран.

Новосибирец Кулятин, выступавший в категории слепых и слабовидящих спортсменов, завоевал две медали. Сначала стал бронзовым призером на дистанции 400 метров. Сибиряк показал результат 50,49 секунды. Опередили его турецкий бегун Огуз Акбулут (49,33) и Хосе

Дистанцию в 1500 метров Кулятин не только завершил первым, но и установил новый рекорд Европы. Результат Антона – 3 минуты 46,97 секунды. Следом пришел к финишу еще один россиянин, представитель Алтайского края Егор Шаров (3.49,72). Замкнул тройку лидеров испанец Ясин Ухдади Эль Атаби (3.50.79). Ранее с состав сборной России на Паралимпиаду вошел еще один наш земляк, многократный чемпион мира, Европы и России в фехтовании на коляске Максим Шабуров.

Отмененные в прошлом году из-за пандемии коронавируса XVI летние Паралимпийские игры пройдут в этом году с 24 августа по 5 сентября.

Фото: vk.com/team_begnvb