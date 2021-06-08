Ряд матчей чемпионата мира по волейболу среди мужских команд состоится в Новосибирске

Как сообщается на официальном сайте чемпионата мира по волейболу-2022 Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что турнир будет проходить в России, после признания Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) того, что отозвать чемпионат из России или перенести его в другую страну является юридически и практически невозможным.

Решение Международной федерации волейбола прокомментировал первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков. «Пришли прекрасные новости из Международной федерации волейбола — она подтвердила, что в 2022 году Россия примет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. В Новосибирске к этому мероприятию уже открыт современный волейбольный центр. Я помню, как ко мне пять лет назад обратились любители волейбола из Новосибирска с наказом — помочь построить такой волейбольный центр. Это удалось сделать: получить федеральное финансирование и реализовать этот замечательный проект», — сказал он.

Напомним, что в Новосибирской области продолжает работу организационный комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по волейболу в нашем регионе, который возглавляет губернатор Андрей Травников.