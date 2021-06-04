Поклонники спортивной гимнастики смогут посмотреть Кубок России в онлайне

В Новосибирской области с 6 по 13 июня пройдут соревнования на Кубок России по спортивной гимнастике. Для всех любителей этого вида спорта будут организованы онлайн-трансляции соревнований и церемонии открытия.

О подготовке к проведению соревнований в ходе пресс-конференции рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. «Мы ценим, что Министерство спорта Российской Федерации доверило именно нам провести эти важные соревнования, – подчеркнул Сергей Ахапов. – Они являются финальным отборочным турниром для формирования спортсменов в сборную страны на Олимпийские игры в Токио. В соревнованиях за Кубок страны примут участие сильнейшие российские гимнасты, включая победителей и призеров чемпионата Европы 2021 года. Хочу отметить, что федерация спортивной гимнастики России и Новосибирской области очень ответственно подошли к организации мероприятия», – сказал министр.

Кубок России пройдет на одном из самых крупных спортивных объектов страны – в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Сергей Ахапов особое внимание обратил на соблюдение противоэпидемиологических требований на объекте во время турнира. В частности, он подчеркнул, что на соревнования будут допускаться зрители согласно вместимости спортивного сооружения, при условии соблюдения социального дистанцирования. Будет организована онлайн трансляция на сайте федерации спортивной гимнастики России: sportgymrus.ru и ютьюб-канале Top Russian Gymnastics, также региональный телеканал ОТС ТВ организует прямую трансляцию соревнований 8 и 9 июня.

Новосибирскую область на соревнованиях будет представлять Иван Стретович – заслуженный мастер спорта, серебряный призер Игр XXXI Олимпиады (Рио-де-Жанейро, 2016 г.), чемпион мира 2019 года. Как рассказал президент региональной федерации спортивной гимнастики, олимпийский чемпион Евгений Подгорный, в соревнованиях будет участвовать самый сильный состав спортсменов. Всего в соревнованиях примут участие 68 спортсменов из 25 субъектов страны. В этом году ожидается приезд участников национальной сборной, победителей чемпионата Европы в Базеле.



Евгений Подгорный подчеркнул, что торжественная церемония открытия соревнований пройдет 8 июня в формате шоу. Вечером этого же дня начнутся соревнования. Напомним, что Кубок России проводится по дисциплинам: квалификация, финал личного многоборья и финалы в отдельных видах.

Фото: архивы пресс-служб