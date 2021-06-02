Юный шахматист из Новосибирской области взял серебро на чемпионате страны

Первенство России, проходившее в Костроме, оказалось весьма успешным для подрастающих интеллектуалов из Сибири, хотя конкуренция была солидная. За награды среди мальчиков и девочек до 9 лет боролись 361 юный шахматист и 154 юные шахматистки.

Девять маленьких интеллектуалов представляли на этом турнире Новосибирскую область. Семилетний Игорь Макеев добился наибольшего успеха, набрав 9 очков из 11 возможных, что позволило новосибирскому школьнику стать серебряным призером первенства страны.

«Был этот турнир очень сложный, я старался из-за всех сил, выкладывался на сто процентов. Были очень сложные партии, я волновался, особенно в последний турах, когда шла борьба за медали. Ощущения у меня хорошие. Я люблю шахматы, просто обожаю их, и я рад, что представляю Новосибирскую область», — рассказал Игорь.

Отметим также, что на чемпионате отличилась еще одна сибирячка. Приехавшая на турнир из Томской области Аделина Абасова стала победительницей среди девочек.

Фото: архивы пресс-служб