Две с половиной тысячи атлетов приняли участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Новосибирске

30 мая в Новосибирске прошел пятый юбилейный Всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». В этот день на старт вышли порядка 2 500 бегунов, как профессионалов, так и любителей. Спортсмены выбирали дистанции соразмерно своим силам — 21.1 км, 10 км, 5 км и 1 км. Каждый из участников получил памятную медаль и яркую футболку с символикой «ЗаБега».

В открытии мероприятия приняли участие заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Марина Курносова и заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.