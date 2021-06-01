Две с половиной тысячи атлетов приняли участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Новосибирске

Спортсмены выбирали дистанции соразмерно своим силам — 21.1 км, 10 км, 5 км и 1 км.
30 мая в Новосибирске прошел пятый юбилейный Всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». В этот день на старт вышли порядка 2 500 бегунов, как профессионалов, так и любителей. Спортсмены выбирали дистанции соразмерно своим силам — 21.1 км, 10 км, 5 км и 1 км. Каждый из участников получил памятную медаль и яркую футболку с символикой «ЗаБега».
В открытии мероприятия приняли участие заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Марина Курносова и заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.
Для Новосибирска организаторы приготовили зрелищный и запоминающийся маршрут: по главной транспортной «артерии» города – улице Кирова, мимо крупнейшей библиотеки в России за Уралом – Государственной научно-технической и театра «Глобус». Также специально для участников «ЗаБега» перекрыли Октябрьскую магистраль в центре города.
На протяжении всего мероприятия для зрителей и болельщиков работала фан-зона со спортивными и развлекательными активностями: массаж, зона активных тренировок, тейпирование, батуты, аквагрим, мастер-классы для детей и другое.
Полумарафон «ЗаБег» стал одним из самых крупных беговых мероприятий в стране. В 2020 году в главной Книге рекордов Гиннеса появилась запись о «Полумарафоне, объединившем самое большое количество городов одновременно». «ЗаБег.РФ» побил Мировой рекорд полумарафонов с синхронным стартом, который ранее принадлежал США.
В этом году «ЗаБег» утвердит новый мировой рекорд. Полумарафон одновременно проводится в 85 городах России в 11 часовых поясах.
По итогам забегов, как и в предыдущие года будет выбрана беговая столица России, и только от участников зависит, кто получит это почетное звание в этот раз. Выбор победителя будет проводиться на основе трех критериев:
• Среднего показателя дистанции, преодоленной всеми участниками города
• Соотношения участников «ЗаБега» к общему населению города
• Средней скорости бега участников «ЗаБега»
Результаты V Всероссийского полумарафона «ЗаБег» в Новосибирске:
Абсолютное первенство дистанция 21,1 км.: мужчины
Лучшее время: 01:12:40
Абсолютное первенство 21,1 км.: женщины
Лучшее время: 01:25:46
Абсолютное первенство 10 км.: мужчины
Лучшее время: 33:09
Абсолютное первенство 10 км.: женщины
Лучшее время: 36:28
Абсолютное первенство дистанция 5 км.: мужчины
Лучшее время: 16:10
Абсолютное первенство дистанция 5 км.: женщины
Лучшее время: 19:32
Абсолютное первенство дистанция 1 км.: мужчины
Лучшее время: 03:16
Абсолютное первенство дистанция 1 км.: женщины
Лучшее время: 03:50
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Фото: архивы пресс-служб
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