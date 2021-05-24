В Новосибирске легендарная Гонка Героев прошла в новом городском формате

Трассу с препятствиями проложили на Михайловской набережной.
22 мая, в Новосибирске впервые прошла Гонка Героев Урбан. трехкилометровую трассу с препятствиями проложили на Михайловской набережной. Более 500 атлетов, не испугавшись дождя, решились испытать свою ловкость и выносливость.
«На протяжении 5 лет мы проводим для новосибирцев традиционную Гонку Героев. Гонка Героев Урбан – это же полоса препятствий, адаптированная под городские условия. Классические гонки с препятствиями проводятся на военных полигонах, которые находятся далеко за пределами города. Урбан гораздо доступнее: можно взять спортивную форму и дойти до места старта пешком или добраться на общественном транспорте. Не нужно тратить время на логистику», — прокомментировал региональный представитель Гонки Героев в Новосибирске Николай Кувикин.
С легкой разминки и приветственных слов от организаторов началась первая в Новосибирске Гонка Героев Урбан. Перед стартом к участникам обратились Николай Кувикин, заместитель начальника управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска Константин Катионов, руководитель парка культуры и отдыха «Михайловская набережная» Наталия Селинская и директор МАУК «Городские парки» Евгения Вторушина.
Первое испытание и сразу же заборы «Верх-вниз» – атлетам нужно было перелезть через ограждение из автомобильных шин, затем рукоход «Наклонные кольца». В целом комплексная полоса препятствий наполнена канатами, заборами, кольцами и гимнастическими брусьями. Все препятствия адаптированы под городской формат мероприятия. Организаторы даже подготовили участникам так называемый «Карьерный рост» - нужно пролезть на канате через специальное отверстие в конструкции. Всего препятствий 19.
Урбан проходил в трех форматах: индивидуальный, командный и корпоративный старты. «Среди участников как спортсмены, так и обычные любители. Участвуют и корпоративные команды, представители крупных холдингов и стартапов», — отметил Николай Кувикин.
Финальное испытание — трехметровая «Рампа». Участникам требовалось на скорости забежать на стену с отрицательным уклоном и помочь финишировать остальным членам команды.
Уставшими, но довольными участники добираются до финиша. Время прохождения, конечно, важный фактор, но многие участвуют, что называется «чисто для себя».
Спортивный сезон в Новосибирске продолжится 30 мая на Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ» и 31 июля пройдет традиционная Гонка Героев на полигоне НВККУ в Кольцово.
Фото: архивы пресс-служб
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