В Новосибирске легендарная Гонка Героев прошла в новом городском формате

Урбан проходил в трех форматах: индивидуальный, командный и корпоративный старты. «Среди участников как спортсмены, так и обычные любители. Участвуют и корпоративные команды, представители крупных холдингов и стартапов», — отметил Николай Кувикин.

Финальное испытание — трехметровая «Рампа». Участникам требовалось на скорости забежать на стену с отрицательным уклоном и помочь финишировать остальным членам команды.

