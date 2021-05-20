В Новосибирской области пройдет Кубок России по спортивной гимнастике

Эти соревнования станут заключительным этапом отбора в состав национальной сборной для участия в Олимпиаде.
С 6 по 13 июня в областном центре пройдут соревнования Кубка России по спортивной гимнастике – соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Травниковым. Вопросы подготовки к мероприятию рассмотрели в правительстве региона – на первом заседании оргкомитета под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.
«Эти соревнования являются заключительным этапом отбора в сборную страны для участия в Олимпийских играх. В соревнованиях за кубок страны примут участие сильнейшие российские гимнасты, включая победителей и призеров чемпионата Европы 2021 года. Соревнование включено в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и пройдет на одном из самых крупных спортивных объектов страны – в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного», – отметил Сергей Нелюбов.
Как сообщила на заседании оргкомитета заместитель министра спорта региона Марина Курносова, Новосибирскую область на соревнованиях будет представлять Иван Стретович – заслуженный мастер спорта, серебряный призер Игр XXXI Олимпиады (Рио-де-Жанейро, 2016 г.), чемпион мира 2019 года. Всего в соревнованиях примут участие 68 спортсменов из 25 субъектов страны. В этом году ожидается приезд участников национальной сборной, победителей чемпионата Европы в Базеле: Никита Нагорный (Москва), Александр Карцев (Владимирская область), Кирилл Прокопьев (Владимирская область), Давид Белявский (Свердловская область), Елена Герасимова (Чувашская республика), Ангелина Мельникова (Воронежская область), Владислава Уразова (Ростовская область), Виктория Листунова (Москва).
Кубок России является заключительным этапом отбора в национальную сборную команду для участия в Играх XXXII Олимпиады, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования пройдут по дисциплинам: квалификация, финал личного многоборья и финалы в отдельных видах. Такого уровня соревнования поводятся на территории Новосибирска впервые.
Участники заседания оргкомитета обсудили вопросы подготовки к мероприятию по различным направлениям. Особое внимание было уделено всем необходимым противоэпидемиологическим требованиям. «Обращаю особое внимание на исполнение пунктов утвержденного плана по подготовке и проведению Кубка России по спортивной гимнастике, а также учитывая ситуацию, связанную с противодействием коронавирусной инфекции, прошу организаторов осуществлять тесное взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области. Уверен, что Новосибирская область покажет достойный уровень организационной и содержательной подготовки к мероприятиям Кубка России по спортивной гимнастике», – подчеркнул заместитель губернатора Сергей Нелюбов, подводя итоги первого заседания оргкомитета.
Организаторами Кубка России являются: Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Федерация спортивной гимнастики России», Правительство Новосибирской области и Региональная общественная организация «Федерация спортивной гимнастики Новосибирской области».
Фото: архивы пресс-служб
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