В Новосибирской области пройдет Кубок России по спортивной гимнастике

С 6 по 13 июня в областном центре пройдут соревнования Кубка России по спортивной гимнастике – соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Травниковым. Вопросы подготовки к мероприятию рассмотрели в правительстве региона – на первом заседании оргкомитета под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

«Эти соревнования являются заключительным этапом отбора в сборную страны для участия в Олимпийских играх. В соревнованиях за кубок страны примут участие сильнейшие российские гимнасты, включая победителей и призеров чемпионата Европы 2021 года. Соревнование включено в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и пройдет на одном из самых крупных спортивных объектов страны – в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного», – отметил Сергей Нелюбов.

Как сообщила на заседании оргкомитета заместитель министра спорта региона Марина Курносова, Новосибирскую область на соревнованиях будет представлять Иван Стретович – заслуженный мастер спорта, серебряный призер Игр XXXI Олимпиады (Рио-де-Жанейро, 2016 г.), чемпион мира 2019 года. Всего в соревнованиях примут участие 68 спортсменов из 25 субъектов страны. В этом году ожидается приезд участников национальной сборной, победителей чемпионата Европы в Базеле: Никита Нагорный (Москва), Александр Карцев (Владимирская область), Кирилл Прокопьев (Владимирская область), Давид Белявский (Свердловская область), Елена Герасимова (Чувашская республика), Ангелина Мельникова (Воронежская область), Владислава Уразова (Ростовская область), Виктория Листунова (Москва).