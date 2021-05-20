Все на бокс! Наш регион примет сильнейших спортсменов-профи мира

Сегодня, 20 мая, боксеры выйдут на ринг, установленный в региональном центре волейбола «Локомотив-Арена». Они будут бороться за титул чемпиона по версии WBC – Silver. По итогам боев победители в весовых категориях смогут повысить свой рейтинг в мировой турнирной таблице.

Сражаться за звание лучшего в мире в своей весовой категории предстоит именитым новосибирцам:

– Павлу Силягину – мастеру спорта России международного класса, бронзовому призеру чемпионата мира (2015 г.) и Европейских игр (2015 г.), действующему чемпиону мира среди профессионалов по версии WBC-Silver, чемпиону Азии по версии WBA-Asia во втором среднем весе;

– Шахриёру Ахмедову – мастеру спорта России международного класса, чемпиону России, трехкратному призеру чемпионатов России, победителю и призеру международных соревнований, участнику чемпионата мира.



Кульминацией вечера профессионального бокса станет запланированный титульный бой нашего земляка Павла Силягина с Абдаллой Шабани Паззи из Танзании. Также свое мастерство на ринге покажут сильнейшие профессиональные боксеры России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Нашу страну представят мастера спорта России Артем Ткаченко, Сергей Фантаров, Начын Чамболдоо.

Бои пройдут в Региональном центре волейбола в г. Новосибирске «Локомотив Арена», ул. Ипподромская 18. Начало соревнований и рейтинговые бои – в 16.00, главные бои и трансляция стартуют в 20.30.

В финале выступят:

Иванов Владимир (Россия) – Жафаров Тарел (Азербайджан);

Григорян Андраник (Россия) – Херера Гарил (Уругвай);

Павел Силягин (Россия) – Абдалла Шабани Паззи (Танзания).