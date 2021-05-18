По поручению губернатора подготовку к Чемпионату мира по волейболу должны завершить к сентябрю

Генеральный директор АНО «Организационный комитет по подготовке и проведению в 2022 году Чемпионата мира по волейболу FIVB» Роман Станиславов сообщил губернатору, что за год до начала Чемпионата – 26 августа 2021 года – стартуют промо-акции по продвижению турнира. В частности, запланирован Тур трофея, матчи с участием ветеранов, звезд российского и мирового волейбола.

«В Новосибирске пройдет матч звезд с участием команды ветеранов СФО и Сборной мира, которую привезет Сергей Тетюхин – посол Чемпионата мира», – отметил Роман Станиславов.

Также во время совещания обсудили: особое внимание необходимо уделить оформлению города, туристических маршрутов, созданию атмосферы масштабного спортивного праздника в Новосибирске. При оформлении города необходимо учитывать местные культурные особенности, спортивные достижения, подчеркнуть гостеприимство нашего региона.