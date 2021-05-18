По поручению губернатора подготовку к Чемпионату мира по волейболу должны завершить к сентябрю

Несколько его матчей, запланированных с 27 по 29 августа 2022 года, пройдут в Новосибирске.
Андрей Травников отметил, что кроме регионального оргкомитета, который отвечает за организацию Чемпионата мира в Новосибирске, функционируют рабочие группы по всем направлениям подготовки: от обеспечения транспортной доступности, до благоустройства территории, прилегающей к Региональному центру волейбола и вопросов обеспечения безопасности населения, антитеррористической защищенности объектов в период проведения в Новосибирске Чемпионата мира по волейболу FIVB-2022.
Генеральный директор АНО «Организационный комитет по подготовке и проведению в 2022 году Чемпионата мира по волейболу FIVB» Роман Станиславов сообщил губернатору, что за год до начала Чемпионата – 26 августа 2021 года – стартуют промо-акции по продвижению турнира. В частности, запланирован Тур трофея, матчи с участием ветеранов, звезд российского и мирового волейбола.
«В Новосибирске пройдет матч звезд с участием команды ветеранов СФО и Сборной мира, которую привезет Сергей Тетюхин – посол Чемпионата мира», – отметил Роман Станиславов.
Также во время совещания обсудили: особое внимание необходимо уделить оформлению города, туристических маршрутов, созданию атмосферы масштабного спортивного праздника в Новосибирске. При оформлении города необходимо учитывать местные культурные особенности, спортивные достижения, подчеркнуть гостеприимство нашего региона.
Доклады о подготовке региона к Чемпионату, о приведении всех зон и помещений волейбольной арены в соответствие требованиям Международной федерации волейбола FIVB представили министр спорта региона Сергей Ахапов и президент ОО «Федерация волейбола Новосибирской области» Александр Гаврилов. Во время совещания было отмечено, что все работы идут по графику, уже в конце осени в Новосибирскую область возможен инспекционный визит Международной федерации волейбола (FIVB).
Как отметил глава региона, при подготовке и проведении таких важных мероприятий, международных событий первоочередная задача – сделать все максимально организованно. Все строительные работы, реализацию всех планов по обеспечению безопасности необходимо завершить уже к сентябрю.
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