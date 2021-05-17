Кто из новосибирских спортсменов поедет на Олимпийские игры в Токио?

Путевки на участие в XXXII Олимпийских летних играх в Токио получили пять спортсменов из Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании правительства региона сообщил министр физической культуры и спорта области Сергей Ахапов.

На сегодня в Новосибирской области определены участники Олимпиады в трех видах спорта: Арина Суркова и Владимир Морозов – плавание, София Позднякова и Вениамин Решетников – фехтование и Ильяс Куркаев – волейбол. В расширенный список кандидатов на участие в Играх вошли еще 16 спортсменов. Они могут завоевать путевки, показав высокие результаты на предстоящих международных и всероссийских соревнованиях.

Сергей Ахапов отметил, что подготовка к участию в Олимпиаде и Паралимпиаде вступает в завершающую фазу. Путевку на Паралимпийские игры уже получил новосибирский фехтовальщик на колясках Максим Шабуров. В расширенном списке находятся ещё четыре спортсмена от области. Состав Паралимпийской команды утвердят до 2 августа.