Пятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в 85 городах России и установит новый мировой рекорд 30 мая

В этом году полумарафон «ЗаБег.РФ» отметит пятилетие. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в десяти городах Российской Федерации. В 2018 году одновременный старт вне зависимости от часовых поясов состоялся уже в 15 городах России. В 2019 году в синхронном забеге приняли участие 19 городов. В 2020 году впервые синхронный старт был дан во всех субъектах Российской Федерации.

Синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 году в главной Книге рекордов Гиннеса появилась запись о «Полумарафоне, объединившем самое большое количество городов одновременно». «ЗаБег.РФ» побил Мировой рекорд полумарафонов с синхронным стартом, который ранее принадлежал США.

Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание «Беговой столицы» России. В 2017 и 2018 году Беговой столицей России признавалась Казань, в 2019 году этого почетного звания был удостоен Владивосток, а в 2020 году Беговой столицей стал Нижний Новгород.