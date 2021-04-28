Гонка Героев Urban ворвется в Новосибирск 22 мая

Новый городской формат Гонки Героев — для всех, кто заскучал этой долгой зимой!
Гонка Героев Urban — это полоса препятствий, адаптированная под городские условия.
Участников ждет трасса 5+ км и более 23 препятствий: это очень динамичный формат — бежать предстоит немного, а вот количество испытаний добавит драйва!
Преодолеть полосу препятствий можно самостоятельно или в команде: вас должно быть пятеро, при этом состав команды может быть любым.
Трасса подходит для любого уровня подготовки: так что можно оставить сомнения — все получится! На каждом препятствии участников встречает профессиональный инструктор, который поможет его преодолеть.
А еще организаторы Гонки Героев добавят развлечений для всех участников и болельщиков: будет фестивальная программа в фан-зоне, фуд-корт, DJ-сеты, фото- и видеосъемка и просто шикарное солнечное настроение!
Информационный партнер Гонки Героев – медиахолдинг Top media @topmedia_nsk .
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