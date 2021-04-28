Гонка Героев Urban ворвется в Новосибирск 22 мая

Преодолеть полосу препятствий можно самостоятельно или в команде: вас должно быть пятеро, при этом состав команды может быть любым.

Трасса подходит для любого уровня подготовки: так что можно оставить сомнения — все получится! На каждом препятствии участников встречает профессиональный инструктор, который поможет его преодолеть.