Шесть медалей на чемпионате России завоевали новосибирские спортсмены

Чемпионат России по фехтованию проходил в Новосибирской области на базе Сибирского регионального центра фехтования Станислава Позднякова. Итоги соревнований сегодня, 26 апреля, в ходе оперативного совещания в областном правительстве представил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Сергей Ахапов отметил высокий организационный уровень соревнований: «Турнир прошел на достойном уровне, и об этом говорит участие в нем ведущих спортсменов страны. Новосибирская область забрала в свою копилку шесть медалей: два золота, три серебра и одну бронзу. Как всегда, своим мастерством нас порадовали уже именитые спортсмены – София Позднякова и Любовь Шутова, а также Анатолий Костенко. Впервые за всю историю на пьедестал чемпионата страны поднялась и мужская команда Новосибирской области по шпаге. Безусловно, выступления спортсменов никого не оставили равнодушным в эти дни. Накануне в своем аккаунте в социальных сетях глава региона Андрей Травников отметил, что «борьба была напряженная, но наши спортсмены показали высокий уровень фехтования. Важно, что результаты соревнований будут учтены при формировании списка кандидатов в национальную сборную для участия в предстоящих Олимпийских играх в Токио. Уверен, что новосибирцы усилят сборную страны».