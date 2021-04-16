В правительстве обсудили подготовку к международному ралли «Шелковый путь»

Андрей Травников провел рабочую встречу с руководителем проекта, семикратным победителем ралли-марафона «Дакар» Владимиром Чагиным.
В ходе встречи губернатор подчеркнул, что гостеприимная новосибирская земля будет рада принимать у себя этап этих статусных международных соревнований.
Владимир Чагин напомнил, что ралли «Шелковый путь» проводится по распоряжению Правительства Российской Федерации с 2009 года, и одна из главных целей этого проекта – популяризировать разные регионы нашей страны, из года в год меняя маршрут и расширяя географию гонки.
Вопросы организации, обеспечения безопасности, размещения гостей, медицинского обслуживания, соблюдения санитарно-эпидемических мер при проведении новосибирских этапов «Шелкового пути» обсудили также на заседании организационного комитета, которое провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Участие в заседании приняли представители профильных министерств и ведомств регионального Правительства, Дирекции проекта Международное ралли «Шелковый путь».
В ходе заседания Сергей Нелюбов отметил, что подготовка к проведению российского этапа ралли идет по утвержденному плану, в котором четко прописаны все мероприятия и сроки их исполнения. В рамках этого плана должны быть выстроена дальнейшая работа на этот период и до проведения ралли.
Заместитель министра физической культуры и спорта Марина Курносова в своем выступлении отметила, что министерство оказывает все необходимое содействие дирекции ралли: «На данный момент утвержден региональный план мероприятий по подготовке и проведению ралли на территории Новосибирской области, организаторами изучен маршрут движения участников ралли, подготовлен проект бивуака. Проведена уже большая работа, основные вопросы находятся под контролем профильных ведомств».
Маршрут ралли в этом году будет проложен по территории России и Монголии. Российский этап стартует в Омской области, далее пройдет по территории Новосибирской области в сторону Алтайского края и Республики Алтай. Участие в гонке в этом году примут около 600 машин в пяти зачетных категориях: мотоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники и грузовики. По словам организаторов, ожидается более двух тысяч участников мероприятия и зрителей.
Фото: архивы пресс-служб
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