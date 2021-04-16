В правительстве обсудили подготовку к международному ралли «Шелковый путь»

В ходе встречи губернатор подчеркнул, что гостеприимная новосибирская земля будет рада принимать у себя этап этих статусных международных соревнований.

Владимир Чагин напомнил, что ралли «Шелковый путь» проводится по распоряжению Правительства Российской Федерации с 2009 года, и одна из главных целей этого проекта – популяризировать разные регионы нашей страны, из года в год меняя маршрут и расширяя географию гонки.

Вопросы организации, обеспечения безопасности, размещения гостей, медицинского обслуживания, соблюдения санитарно-эпидемических мер при проведении новосибирских этапов «Шелкового пути» обсудили также на заседании организационного комитета, которое провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Участие в заседании приняли представители профильных министерств и ведомств регионального Правительства, Дирекции проекта Международное ралли «Шелковый путь».