Новосибирские пловцы стали кандидатами в олимпийскую сборную

На чемпионате России по плаванию, который проходил в Казани, новосибирские спортсмены завоевали 11 медалей, в том числе шесть – по итогам индивидуального турнира и пять – в эстафетах. При этом двое наших земляков – заслуженные мастера спорта Арина Суркова и Владимир Морозов – выполнили отборочные нормативы для участия в Олимпийских играх 2021 года.

12 апреля спортсменов поздравил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин. «Ваш успех – это новая страница в истории новосибирского плавания. Впервые сразу двое представителей этого вида спорта от нашего региона смогли обеспечить себе место в олимпийской сборной. У вас впереди – большая напряженная работа, необходимо пройти все этапы подготовки к предстоящим Играм. Уверен, что вы справитесь со всеми испытаниями, достойно представите Россию и Новосибирскую область на Олимпиаде в Токио! Мы, в свою очередь, всегда готовы оказать вам поддержку, выслушать пожелания – вас и ваших тренеров, пойти навстречу», – отметил он.