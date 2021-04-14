Новосибирские пловцы стали кандидатами в олимпийскую сборную

Во время участия на чемпионате России по плаванию Арина Суркова и Владимир Морозов выполнили отборочные нормативы для участия в Олимпиаде.
На чемпионате России по плаванию, который проходил в Казани, новосибирские спортсмены завоевали 11 медалей, в том числе шесть – по итогам индивидуального турнира и пять – в эстафетах. При этом двое наших земляков – заслуженные мастера спорта Арина Суркова и Владимир Морозов – выполнили отборочные нормативы для участия в Олимпийских играх 2021 года.
12 апреля спортсменов поздравил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин. «Ваш успех – это новая страница в истории новосибирского плавания. Впервые сразу двое представителей этого вида спорта от нашего региона смогли обеспечить себе место в олимпийской сборной. У вас впереди – большая напряженная работа, необходимо пройти все этапы подготовки к предстоящим Играм. Уверен, что вы справитесь со всеми испытаниями, достойно представите Россию и Новосибирскую область на Олимпиаде в Токио! Мы, в свою очередь, всегда готовы оказать вам поддержку, выслушать пожелания – вас и ваших тренеров, пойти навстречу», – отметил он.
28-летний Владимир Морозов показал необходимый для участия в Играх результат в полуфинальном заплыве на 100 м вольным стилем. По итогам финала на этой зрелищной и престижной дистанции он финишировал четвертым, что позволило ему претендовать на попадание в эстафетную олимпийскую команду (4х100 вольным стилем). 22-летняя Арина Суркова на минувшем чемпионате страны выполнила отборочный олимпийский норматив на двух дистанциях – 100 и 50 метров баттерфляем. В обоих видах программы наша девушка завоевала золото.
Фото: архивы пресс-служб
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