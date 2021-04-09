Андрей Травников провел рабочую встречу с новым главным тренером хоккейного клуба «Сибирь»

Сегодня новый наставник хоккеистов Андрей Мартемьянов официально вступает в должность.
Андрей Травников, который, к слову, является главой попечительского совета ХК «Сибирь» – обсудил с Андреем Мартемьяновым текущее положение дел в команде, основные этапы подготовки к предстоящему сезону в Континентальной хоккейной лиге, перспективы новосибирского клуба на новый сезон.
Губернатор подчеркнул, что от обновленного тренерского штаба команды требуется главное – вернуть результат. На ближайший сезон задача – выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата с максимально высокого места в турнирной таблице. «Добро пожаловать в «Сибирь»! Желаю вам успехов», – добавил Андрей Травников.
Андрей Мартемьянов родился 30 марта 1963 года в Свердловске. Воспитанник свердловских школ «Спартаковец» и «Юность». Вызывался в юниорские и молодежные сборные СССР. Чемпиона СССР 1984 года в составе ЦСКА. Мастер спорта международного класса.
В качестве игрока Мартемьянов выступал в амплуа защитника за свердловский «Автомобилист», ЦСКА (Москва), «Металлург» (Магнитогорск), ЦСК ВВС (Самара), а также словенскую «Олимпию», немецкие «Кёльнер Хайе» и «Ратинген».
В 2000 году начал тренерскую карьеру в ЦСК ВВС (ассистент главного тренера). Далее были «Газовик», «Химик», «Автомобилист» и «Рубин». С 2000 по 2011 гг. работал помощником главного тренера. В 2011 году стал исполняющим обязанности главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста». С 2013 по 2020 гг. занимал должность главного тренера в «Соколе» (2013-2015), «Южном Урале» (2015), «Амуре» (2016-2018), «Автомобилисте» (2018-2020). За три полных сезона работы главным тренером в Континентальной хоккейной лиге всегда выводил свои команды («Автомобилист» и «Амур») в плей-офф.
Фото: архивы пресс-служб
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