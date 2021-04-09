Андрей Травников провел рабочую встречу с новым главным тренером хоккейного клуба «Сибирь»

Андрей Мартемьянов родился 30 марта 1963 года в Свердловске. Воспитанник свердловских школ «Спартаковец» и «Юность». Вызывался в юниорские и молодежные сборные СССР. Чемпиона СССР 1984 года в составе ЦСКА. Мастер спорта международного класса.

В качестве игрока Мартемьянов выступал в амплуа защитника за свердловский «Автомобилист», ЦСКА (Москва), «Металлург» (Магнитогорск), ЦСК ВВС (Самара), а также словенскую «Олимпию», немецкие «Кёльнер Хайе» и «Ратинген».

В 2000 году начал тренерскую карьеру в ЦСК ВВС (ассистент главного тренера). Далее были «Газовик», «Химик», «Автомобилист» и «Рубин». С 2000 по 2011 гг. работал помощником главного тренера. В 2011 году стал исполняющим обязанности главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста». С 2013 по 2020 гг. занимал должность главного тренера в «Соколе» (2013-2015), «Южном Урале» (2015), «Амуре» (2016-2018), «Автомобилисте» (2018-2020). За три полных сезона работы главным тренером в Континентальной хоккейной лиге всегда выводил свои команды («Автомобилист» и «Амур») в плей-офф.

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