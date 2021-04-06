Лучший баттерфляй. Новосибирская пловчиха выиграла золото на чемпионате России

В Казани стартовал чемпионат России по плаванию. На плавательных дорожках соревнуются около 600 пловцов в борьбе за попадание в сборную команду России для участия в XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Лидер сборной команды Новосибирской области Арина Суркова выиграла стометровку баттерфляем, выполнив олимпийский норматив (олимпийский норматив 57,92 секунды). Арина финишировала с результатом 57,54 секунды, опередив на финише москвичку Светлану Чимрову (57,83 секунды).

Виктория Старостина стала бронзовым призером на дистанции 400 метров комплексным плаванием. 16-летняя сибирячка показала блестящий результат 4.48,05 , улучшив свой предыдущий результат на 6 секунд. Звание чемпионки завоевала спортсменка из Краснодарского края Анастасия Сорокина, второе место у Ирины Кривоноговой (Пензенская область).