Лучший баттерфляй. Новосибирская пловчиха выиграла золото на чемпионате России

В стометровке баттерфляем Арина Суркова финишировала с результатом 57,54 секунды.
В Казани стартовал чемпионат России по плаванию. На плавательных дорожках соревнуются около 600 пловцов в борьбе за попадание в сборную команду России для участия в XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Лидер сборной команды Новосибирской области Арина Суркова выиграла стометровку баттерфляем, выполнив олимпийский норматив (олимпийский норматив 57,92 секунды). Арина финишировала с результатом 57,54 секунды, опередив на финише москвичку Светлану Чимрову (57,83 секунды).
Виктория Старостина стала бронзовым призером на дистанции 400 метров комплексным плаванием. 16-летняя сибирячка показала блестящий результат 4.48,05 , улучшив свой предыдущий результат на 6 секунд. Звание чемпионки завоевала спортсменка из Краснодарского края Анастасия Сорокина, второе место у Ирины Кривоноговой (Пензенская область).
Борьба за золото развернулась в женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем между командами Новосибирской области и командой из Санкт-Петербурга. В итоге на финише первыми стали наши девушки, проплыв дистанцию за 3 минуты 40,40 секунды. В финальном заплыве выступили Арина Суркова, Александра Кичигина, Василисса Буйная и Дарья Трофимова. Заметим, это самый высокий результат, показанный на чемпионатах России, и первое золото в истории новосибирского плавания в женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Вторыми стали спортсменки Санкт-Петербурга (3.40,97), третьими пловчихи из Москвы (3.47,38).
Еще одну бронзу завоевали наши парни, этого успеха они добились в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Новосибирская четверка Даниил Марков, Александр Шумилов, Арсений Десятов и Максим Абловацкий показали результат 3.19,83.
Нововведением чемпионата России стала церемония награждения не только победителей и призеров, но их наставников.
Чемпионат России будет продолжаться до 9 апреля.
Фото: архивы пресс-служб
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