Самая меткая и быстрая. Новосибирская спортсменка взяла золото на чемпионате России по биатлону

В рамках чемпионата России по биатлону, проходящему с 31 марта в Ханты-Мансийске, состоялись первые гонки. В женском зачете в спринте на дистанции 7,5 километров с двумя огневыми рубежами победу одержала Евгения Павлова из Новосибирска, сообщает министерство спорта Новосибирской области. Наша спортсменка показала отличный результат, расстреляв все мишени и добежав до финиша за 20.54,7.

Старты в Ханты-Мансийске являются главным этапом отбора в состав национальной сборной команды для централизованной подготовки к предстоящему олимпийскому сезону.

Фото: архивы пресс-служб