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Самая меткая и быстрая. Новосибирская спортсменка взяла золото на чемпионате России по биатлону

Евгения Павлова показала лучший результат на дистанции 7,5 километров.

В рамках чемпионата России по биатлону, проходящему с 31 марта в Ханты-Мансийске, состоялись первые гонки. В женском зачете в спринте на дистанции 7,5 километров с двумя огневыми рубежами победу одержала Евгения Павлова из Новосибирска, сообщает министерство спорта Новосибирской области. Наша спортсменка показала отличный результат, расстреляв все мишени и добежав до финиша за 20.54,7. 

Старты в Ханты-Мансийске являются главным этапом отбора в состав национальной сборной команды для централизованной подготовки к предстоящему олимпийскому сезону.

Фото: архивы пресс-служб

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