Чайковский на Олимпийских играх? Олимпийский комитет России предложил в качестве гимна мелодию из Первого концерта Петра Ильича

Вместо национального гимна на летних Играх в Токио Олимпийский комитет России (ОКР) предложил использовать мелодию из Первого концерта Петра Чайковского. «Вопрос в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами. Чайковский — это достояние всего мирового сообщества. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады», — сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Напомним, что в декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение по спору между Всемирным (WADA) и Российским (РУСАДА) антидопинговыми агентствами: российские спортсмены не смогут выступать на крупных турнирах под национальным флагом до 16 декабря 2022-го, а в случае их победы не будет звучать гимн страны.

Запрет распространяется также «на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее». Спортивный арбитраж уже отклонил запрос об использовании на Играх песни «Катюша».