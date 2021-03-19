Губернатор лично поздравил чемпиона из Новосибирска. Денис Иродов завоевал три золотые медали на первенстве мира по биатлону среди юниоров

Спортсмен выиграл индивидуальную гонку, спринт и гонку преследования.
Глава Новосибирской области встретился с биатлонистом Денисом Иродовым, завоевавшим три золотые медали на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в австрийском Обертиллиахе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Андрей Травников поздравил юного биатлониста с уникальной победой – новосибирец первым среди спортсменов до 19 лет стал трехкратным победителем первенства мира. Денис Иродов выиграл индивидуальную гонку, спринт и гонку преследования.
«Это особенно важно именно сейчас, когда во взрослом биатлоне примеров таких ярких российских побед у нас немного. Этими медалями вы доказываете своим сверстникам, более юным ребятам, что своим трудом можно добиваться самых больших высот. Конечно, это приятно и нам, потому что три медали первенства мира принес воспитанник сибирской школы биатлона», – отметил губернатор, добавив, что успехи новосибирских спортсменов подстегивают власти к дополнительным усилиям по развитию биатлона в регионе. В том числе и к реконструкции Новосибирского биатлонного комплекса.
Денис поблагодарил за поздравление и рассказал, с каким настроем добывал победы: «Не зацикливался на медалях, просто выходил и старался показать свой результат. Приятно, что именно представитель Новосибирской области отобрался на первенство мира и там завоевал медали».
Президент Региональной общественной организации «Федерация биатлона Новосибирской области», начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай вручил Денису Иродову сертификат на многофункциональный лыжный тренажер для всесезонной спортивной подготовки. Андрей Травников вручил тренерам Дениса – его отцу Вадиму Иродову, а также Валерию Иванову и Якову Казанцеву благодарственные письма губернатора Новосибирской области.
Фото: архивы пресс-служб
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