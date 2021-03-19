Губернатор лично поздравил чемпиона из Новосибирска. Денис Иродов завоевал три золотые медали на первенстве мира по биатлону среди юниоров

Глава Новосибирской области встретился с биатлонистом Денисом Иродовым, завоевавшим три золотые медали на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в австрийском Обертиллиахе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Андрей Травников поздравил юного биатлониста с уникальной победой – новосибирец первым среди спортсменов до 19 лет стал трехкратным победителем первенства мира. Денис Иродов выиграл индивидуальную гонку, спринт и гонку преследования.

«Это особенно важно именно сейчас, когда во взрослом биатлоне примеров таких ярких российских побед у нас немного. Этими медалями вы доказываете своим сверстникам, более юным ребятам, что своим трудом можно добиваться самых больших высот. Конечно, это приятно и нам, потому что три медали первенства мира принес воспитанник сибирской школы биатлона», – отметил губернатор, добавив, что успехи новосибирских спортсменов подстегивают власти к дополнительным усилиям по развитию биатлона в регионе. В том числе и к реконструкции Новосибирского биатлонного комплекса.