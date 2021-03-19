Медведь с клюшкой – это по-сибирски. Нашему региону официально передали эмблему МЧМ-2023

Новосибирская область официально получила согласие от Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России» на использование эмблемы первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет 2023 года в информационных целях, в рамках программы популяризации и продвижения первенства среди населения.

На эмблеме изображен медведь с клюшкой, на фоне флага России. Медведь является одним из животных, которые традиционно символизируют силу и надежность. Также медведь ассоциируется с бескрайними просторами Сибири, а клюшка в его лапах отражает богатые хоккейные традиции России.

«Выбор флага в качестве фона сделан неслучайно – флаг является узнаваемым символом, который помогает зрителю моментально определить место проведения турнира», – говорится в сообщении Федерации хоккея России.

Фото: архивы пресс-служб