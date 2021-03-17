«Расцветали яблони и груши» на Олимпийских играх не споют. Международный спортивный арбитраж запретил использовать «Катюшу» вместо российского гимна

Международный спортивный арбитраж в Лозанне отклонил запрос Олимпийского комитета РФ, предлагавшего использовать песню «Катюша» вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. В решении суда сказано, что ограничение на любой гимн, связанный с Россией, распространяется на любую песню, связанную с нашей страной или со ссылками на нее. Таким образом, ограничение распространяется в том числе в том числе и на «Катюшу»“». Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Insidethegames, «в России „Катюша“ считается патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину». Кроме того, указывается, решение о гимне, который будет использовать российская команда на Олимпийских играх, примет Международный олимпийский комитет.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от Олимпийских и Паралимпийских игр в декабре 2019 года из-за манипуляций с допингами. Ранее планировалось отрастить РФ от международных соревнований на четыре года, а затем сократить срок наказания до двух лет. До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом.