Ironman в Дубае удался. Триатлонист из Новосибирска «сделал дистанцию» за рекордное для России время

Илья написал, что участники соревнования стартовали 06:30, это было нужно, чтобы успеть пройти большую часть дистанции до наступления жары. После плавания наш спортсмен занял вторую позицию и не уступал ее до конца этапа. Велоэтап он начал в лидерах, набрав скорость около 43–45 км/ч, но уже вскоре его догнали сильные велосипедисты.

«Все понеслись сломя голову, как будто бегут не полумарафон, а 5 км, а тем временем было уже 32–34 °С. Я побежал в своем темпе. Финишная линия — и восьмое место. Время — я им доволен, но местом — нет», — самокритично резюмировал Илья.

Фото: страница «ВКонтакте» Ильи Прасолова