Андрей Травников наградил победителей «Кубка Анны Богалий – Skimir»

У соревнований этого года рекордное количество участников – 600 юных биатлонистов из 29 регионов России.
Губернатор Новосибирской области поприветствовал участников и гостей финального этапа Всероссийских соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir». Он отметил, что даже торжественная перекличка команд на церемонии открытия вызывает восторг: «После сложного года пандемии такой состав, такая широкая география для уже традиционного Кубка – это рекорд. Команды собрались, нашли силы и возможности приехать в Новосибирскую область на эти замечательные соревнования. Они открываются на знаменитом Новосибирском биатлонном комплексе. Здесь были воспитаны 30 чемпионов и призеров первенств и чемпионатов мира, 6 олимпийских чемпионов, здесь тренировалась и главный организатор этих состязаний, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. Две недели назад мы радовались достижениям Дениса Иродова, выигравшего две золотые медали на юниорском Чемпионате мира в Австрии. Его награды – это хороший стимул для всех семисот ребятишек, занимающихся биатлоном на этом комплексе, и для каждого участника этих соревнований».
Анна Богалий пожелала всем участникам стать за эту спортивную неделю сильнее, опытнее, чтобы у всех участников появились новые цели. «Это необходимо для того, чтобы мы все шли вперед и боролись за самые высокие места, чтобы российский флаг поднимался под российский гимнах Олимпийских играх и чемпионатах мира. Уверена, что среди вас сегодня есть те, кем вскоре мы будем гордиться и за кого мы будем болеть всей страной».
Вместе с Анной Богалий Андрей Травников наградил первых победителей – в младшей возрастной категории (10-11 лет). Среди юношей победу в индивидуальной гонке праздновал Дмитрий Путинцев (Республика Бурятия), а у девушек победительницей стала представительница Новосибирской области Валерия Таранцева.
Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов подчеркнул, что Кубок Анны Богалий является стартовой площадкой для юношей и девушек, и он ценен тем, что на этих состязаниях все по-настоящему – как в большом международном биатлоне.
Финальный этап девятого сезона Всероссийских соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir» стартовал на Новосибирском биатлонном комплексе 14 марта и продлится до 19 марта. В турнире принимают участие юные биатлонисты в возрасте от 10 до 15 лет. Спортсмены будут бороться в трех возрастных группах и в трех дисциплинах: индивидуальная гонка, спринт и масс-старт. Завершатся состязания супер-смешанными эстафетами (так называемыми «эстафетами дружбы», где деление на команды происходит безотносительно к региональной принадлежности участников).
Фото: архивы пресс-служб
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