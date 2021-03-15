Андрей Травников наградил победителей «Кубка Анны Богалий – Skimir»

Анна Богалий пожелала всем участникам стать за эту спортивную неделю сильнее, опытнее, чтобы у всех участников появились новые цели. «Это необходимо для того, чтобы мы все шли вперед и боролись за самые высокие места, чтобы российский флаг поднимался под российский гимнах Олимпийских играх и чемпионатах мира. Уверена, что среди вас сегодня есть те, кем вскоре мы будем гордиться и за кого мы будем болеть всей страной».

Вместе с Анной Богалий Андрей Травников наградил первых победителей – в младшей возрастной категории (10-11 лет). Среди юношей победу в индивидуальной гонке праздновал Дмитрий Путинцев (Республика Бурятия), а у девушек победительницей стала представительница Новосибирской области Валерия Таранцева.