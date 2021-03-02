Спорт по-сибирски: в регионе завершились XXIV Зимние сельские спортивные игры

Зимние сельские игры уже давно стали традицией. Люди ждут их, готовятся целый год, тренируются, шьют форму. Это настоящий праздник здорового образа жизни. Семьи с детьми, молодежь, любители спорта — все с удовольствием участвуют в соревнованиях. В этом году, несмотря на все сложности пандемии, участников не стало меньше. Сильнейшие спортсмены региона соревновались в гиревом спорте, лыжных гонках, шорт-треке, шахматах, шашках и других видах спорта. Золото завоевали сборные Татарского, Купинского и Доволенского районов.

Фото: архивы пресс-служб