Наша малышка на миллион. Юниорка из Новосибирской области стала лучшей на первенстве страны по боксу

Воспитанница детско-юношеской спортивной школы Коченевского района Анна Костина одержала победу на первенстве России по боксу. Новосибирская спортсменка стала лучшей среди ста шестидесяти восьми спортсменок из пятидесяти двух субъектов Российской Федерации.

Как прокомментировали в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, бокс является базовым видом спорта для региона и входит в число приоритетных в плане поддержки со стороны регионального Правительства. Подготовка новосибирских спортсменок к участию в первенстве России по боксу среди юниорок проходила при участии регионального министерства физкультуры и спорта.

Борьба среди юниорок шла в десяти весовых категориях. Юная Анна Костина в прошлом сезоне выиграла чемпионат Сибирского федерального округа, в этом году завоевала «на округе» серебро. Сейчас спортсменка рассматривается как один из главных претендентов на участие в первенстве Европы 2021 года.

Фото: архивы пресс-служб