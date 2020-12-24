Боевое искусство. Новосибирская сборная завоевала 31 медаль на соревнованиях по тхэквондо

В Казани прошли чемпион и первенство России по тхэквондо. Новосибирские спортсмены приняли участие в соревнованиях и завоевали тридцать одну медаль: восемь золотых, десять серебряных и тринадцать бронзовых. Об этом рассказали в пресс-службе министерства спорта региона.

В весовой категории до семидесяти шести килограммов чемпионом страны в стоп-балле и вице-чемпионом в масоги стал новосибирец Артем Патрушев. Золото в стоп-балле в весовой категории до шестидесяти четырех килограммов получил Тимофей Кузнецов, ставший лидером среди юниоров. Он завоевал титул победителя первенства России и внес решающий вклад в командную победу новосибирской сборной в масоги.

Параллельно чемпионату и первенству страны организаторы провели специальный фестиваль для спортсменов с особенностями интеллектуального развития. Новосибирцы с ограничениями по здоровью также приняли участие: пять спортсменов региона приняли участие и вернулись с медалями.

Фото: архивы пресс-служб