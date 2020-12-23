Заплыв оказался удачным. Новосибирская сборная взяла 16 медалей на чемпионате России

В личных дисциплинах стала мультимедалисткой двадцатидвухлетняя Арина Суркова: на ее счету одна золотая, три серебряные и одна бронзовая медаль. Сибирячка стала чемпионкой России на дистанции пятьдесят метров баттерфляем с результатом 25, 31.

Чемпионкой страны на стометровке вольным стилем стала семнадцатилетняя Екатерина Никонова с юношеским рекордом России – 53,19. На дистанции вдвое длиннее девушка взяла серебро с еще одним юношеским рекордом страны – 1.55,14.

Среди мужчин чемпионом на дистанции пятьдесят метров вольным стилем стал Даниил Марков с результатом 21,35.

В эстафетном плавании новосибирские спортсмены завоевали золотые медали сразу в трех эстафетах: 4х100 метров вольным стилем, а также смешанной и мужской эстафетах 4х50 метров.

В трех эстафетах новосибирцы стали вице-чемпионами страны. В 4х50 м вольным стилем среди женщин второе место заняли Арина Суркова, Анита Грищенко, Дарья Трофимова и Екатерина Никонова. В комбинированной смешанной эстафете 4х50 м выступили Анастасия Дуплинская, Арина Суркова, Александр Титенко и Даниил Марков. В женской комбинированной эстафете 4х50 м серебро на счету Анастасии Дуплинской, Виталины Симоновой, Арины Сурковой и Екатерины Никоновой.

Бронзовые медали завоевали наши парни в эстафете 4х100 м вольным стилем. Состав команды: Даниил Марков, Арсений Десятов, Александр Боровцов и Максим Абловацкий. Новосибирские девушки – Анастасия Дуплинская, Арина Суркова, Виталина Симонова и Екатерина Никонова — финишировали третьими в комбинированной эстафете 4х100 м.

По итогу сборная Новосибирской области завоевала шесть золотых, семь серебряных и три бронзовых медали, в неофициальном командном зачете спортсмены стали третьими среди лидеров страны. Первое и второе место заняли московская и петербургская сборные соответственно.

Фото: архивы пресс-служб