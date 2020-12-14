Золото уезжает в Новосибирск. Титулованный борец Роман Власов стал лучшим на Кубке мира в Сербии

Знаменитый борец греко-римского стиля Роман Власов взял золото на Кубке мира в сербском городе Белграде. В финале он боролся с венгерским спортсменом Золтаном Леваи — поединок закончился со счетом 6:1 в пользу новосибирца. Роман получил золотую медаль в категории до семидесяти семи килограммов. Для него это уже не первая победа, однако ранее Власов выступал в других весовых категориях. Например, на победных Олимпийских играх в Лондоне наш спортсмен выступал в весовой категории до семидесяти четырех килограммов, а в Рио-де-Жанейро – до семидесяти пяти килограммов. В настоящее время на счету Романа также две золотые медали чемпионатов мира и четыре золота, завоеванных на первенствах Европы.

Фото: инстаграм Романа Власова