Титулованный новосибирский спортсмен Роман Власов станет капитаном российской сборной по греко-римской борьбе

Двукратный победитель Олимпийских игр Роман Власов возглавит команду сборной России по греко-римской борьбе на Кубке мира — об этом сообщила Федерация спортивной борьбы. Соревнования начнутся 12 декабря в сербском городе. Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили огласил состав команды страны и в качестве капитана сборной назвал новосибирца Романа Власова. Роман будет выступать в весе до семидесяти семи килограммов. «Мы рады, что будем участвовать в личном Кубке мира. Я не люблю раньше времени что-то говорить, делать прогнозы, но скажу однозначно: все наши ребята едут за золотом, — сказал тренер. — В Сербию мы везем звездный состав и, поверьте мне, каждому по силам победить. Жизнь продолжается, и хочется в очередной раз всем пожелать здоровья! Надеемся, что совсем скоро мир будет спасен и защищен от коронавируса».